DNCG : McCourt a assuré qu'il n'était pas vendeur

Frank McCourt a assuré à la DNCG qu'il ne vendrait pas l'OM, ces prochains mois. Il a également précisé qu'il réinvestirait pour équilibrer le budget.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les informations obtenues par RMC Sport, l'Américain a indiqué à l'instance de contrôle qu'il n'était pas vendeur, en visioconférence. Il considère le club comme "un actif patrimonial auquel sa famille est très attachée" et n'envisage pas de le céder. Il a ajouté qu'il n'avait pas eu de contact avec "Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi ou qui que ce soit d'autre".



McCourt aurait rassuré la DNCG en promettant de réinvestir 20 millions d'euros dans les caisses du club, afin de limiter un déficit estimé à 100 millions d'euros. Jacques-Henri Eyraud aurait rendu un rapport détaillé et aurait donné trois leviers pour améliorer la situation financière du club : "La cession de joueurs, les nouveaux droits TV qui augmentent et un apport de l'actionnaire Frank McCourt."



Pour rappel, le Fair-play financier ne va pas arranger la situation du club phocéen, étant donné qu'il l'a condamné à une amende de 3 millions d'euros et retiendra 15 % des recettes des coupes d'Europe des deux prochaines saisons. Avec ses règles stupides, l'UEFA a un peu plus enfoncé l'OM.