Villas-Boas espère aussi prolonger Mandanda

André Villas-Boas est revenu sur la prolongation de Dimitri Payet (33 ans). Il espère qu'il sera possible de reconduire le contrat de Steve Mandanda (35 ans), de la même manière.

Le technicien portugais n'a pas tari d'éloges sur le milieu offensif, lequel a sacrifié une partie de son salaire pour aider son club : "C'est un effort considérable de sa part. C'est un geste qui le porte plus haut sur l'aspect humain. Cela transmet aussi son amour pour l'OM. On a besoin de lui au niveau qu'il a démontré la saison dernière. Il nous a bien manqué quand il était blessé ou suspendu. Alors j'espère qu'il va garder ce niveau. Il est très motivé", a-t-il déclaré aux médias officiels du site olympien.





"Tous les deux sont inscrits dans l'histoire de l'OM"

Il espère que son capitaine, El Fenomeno, prolongera aussi : "J'espère que nous pourrons aussi, le plus tôt possible, faire prolonger Steve Mandanda. Je pense que tous les deux sont inscrits dans la mémoire de l'OM, dans l'histoire de l'OM. Tous les deux ont été décisifs la saison dernière et méritent ce type de reconnaissance."



Payet et Mandanda ont respectivement joué 212 et 549 matchs avec l'OM.