Ligue des Champions, mercato... Villas-Boas annonce la couleur

André Villas-Boas s'est exprimé sur la prochaine saison, sur le site officiel de l'OM. Il a notamment évoqué la Ligue des Champions et le mercato.

"La C1 est un gros défi, ça va être une expérience pour tous. Mais on ne peut pas affronter la Ligue des Champions sans penser aux huitièmes, passer la phase de groupes. Se qualifier en Ligue Europa, ce n'est pas un bonus. C'est la punition des perdants, pas parce que la compétition n'est pas belle, mais si tu te qualifies pour une autre compétition, tu as le droit de la disputer jusqu'à la fin. L'objectif sera de passer cette phase de groupes", a déclaré l'entraîneur de l'OM. Il pense qu'il faudra savourer : "On doit profiter. On va peut-être tomber dans un groupe qui peut être difficile. Je veux affronter la Ligue des Champions avec responsabilité, mais pas une obligation. On n'a pas l'obligation de se qualifier en huitième de finale."





"On a un effectif court"

Il a ensuite brièvement parlé du recrutement : "Pour être compétitif en Ligue des Champions, on va avoir besoin de renforts. C'est une chose à laquelle le club va devoir répondre. On revient sur le discours de l'année dernière. On a un effectif court, on était l'équipe ayant utilisé le moins de joueurs. Le calendrier est encore plus lourd et il y aura des blessés et des suspendus. On sera en mauvaise posture (si le club ne recrute pas)", a-t-il ajouté.



AVB attend visiblement quelques renforts.