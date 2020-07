Everton : Nkounkou prêté en Championship ?

Niels Nkounkou (19 ans) pourrait être prêté par Everton à un club de Championship, dans les prochaines semaines.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les informations recueillies par La Provence, Niels Nkounkou pourrait être bientôt prêté à un club de Championship. Le joueur a refusé de signer son premier contrat pro avec l'OM, estimant ne pas avoir suffisamment de garanties de jouer (d'après son agent Yvan Le Mée). Le défenseur aurait en particulier rejeté l'idée d'être prêté par Marseille et s'imaginait avoir plus de chance d'être aligné chez les Toffees.



Si cela se confirme, Nkounkou devra donc d'abord gagner sa place dans un effectif de D2 anglaise, la saison prochaine. Dans un contexte et un football auquel il était habitué, il n'est pas évident qu'il y parvienne. C'est certainement le challenge sportif dont voulait parler Le Mée.