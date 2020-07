Les murs de la Commanderie tagués suite à l'arrivée d'Ouvrard

Les murs du centre d'entraînement de l'OM ont été tagués, après la nomination de Hugues Ouvrard au poste de directeur général délégué.

Crédit photo : @LOMFamily2.





"JHE démission", "head of zebi", "Ici c'est pas Paris", "Ouvrard tes morts"... Les murs de la Commanderie ont été tagués, dans la nuit. Certains fans phocéens ont effectivement trouvé quelques pro-PSG du nouveau directeur général délégué, sur les réseaux sociaux. On peut imaginer que le cabinet de recrutement ne se préoccupait pas de ce genre de détail...



Compte tenu du contexte, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt peuvent s'attendre à ce que les supporters ne laissent rien passer.