L1 : Amiens a déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État

Amiens a introduit un nouveau recours en référé devant le Conseil d'État en vue d'être maintenu en Ligue 1.

Le club amiénois ne lâche rien. Il a déposé un nouveau recours en référé devant le Conseil d'État, suite aux refus de la LFP et de la FFF d'élargir la Ligue 1 à 22 clubs : "Compte tenu du non-respect par la Ligue de football professionnel de l'injonction du juge des référés du Conseil d'État du 9 juin 2020 de revoir le format du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020-2021, et du manque d'impartialité de la LFP dans le réexamen de ce dossier, l'Amiens SC a déposé des recours en référé-suspension et au fond devant le Conseil d'État."



Un passage à 22 clubs serait bien sûr une catastrophe pour l'élite française, tant en ce qui concerne le calendrier que pour le reversement des droits TV. Pour rappel, au moment de l'arrêt du championnat, Amiens (19e) comptait 4 points de retard sur la place de barragiste occupée par Nîmes (18e).