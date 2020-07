Eyraud : "Hugues Ouvrard saura fédérer les équipes"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur la signature de Hugues Ouvrard, à l'OM. Le président est convaincu qu'il dispose de toutes les qualités pour assumer sa nouvelle fonction.

"Au poste de Directeur général délégué, Hugues supervisera l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d'une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leurs plans d'actions. Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout", a déclaré JHE sur le site officiel olympien.



Hugues Ouvrard a notamment occupé des fonctions de cadre dirigeant chez Microsoft et était directeur général de Xbox pour la France. Son arrivée, conjuguée à celle d'un directeur du football, devrait permettre Jacques-Henri Eyraud de se mettre en retrait.