DNCG : le LOSC de Lopez en difficulté ?

Le club lillois n'a pas réussi son passage devant la DNCG, vendredi. Il serait dans l'obligation de vendre pour plus de 150 millions d'euros, dans le mois qui arrive.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le LOSC a fait quelques jolis coups, ces derniers mercatos, et passe pour avoir un projet qui tient la route. Le passage devant la DNCG n'a toutefois pas été concluant. Il a hérité d'un "sursis à statuer" et repassera devant l'instance, dans une dizaine de jours. Selon les informations recueillies par RMC, le club de Gérard Lopez va devoir vendre pour "150 à 160 millions d'euros", dans les prochaines semaines. Les départs de Victor Osimhen et Gabriel à Naples devraient déjà lui rapporter 100 millions. Zeki Celik, Boubakary Soumaré ou Jonathan Ikoné pourraient également partir.



L'analyse de son budget est rendue un peu plus compliquée par le fait que son exercice comptable va du 1er août au 31 juillet (contre du 1er juillet au 30 juin pour les autres clubs). Par exemple, le LOSC a revendiqué un résultat opérationnel de +32 millions d'euros, en 2018-2019, contre -66,6 millions d'euros sur les comptes transmis par la DNCG. Et il en est certainement de même, cet été. Le club lillois dispose de quelques semaines supplémentaires pour rééquilibrer ses comptes.



Le modèle lillois, porté par Luis Campos, implique de gros investissements et une prise de risque importante. Au fond, le problème reste le même qu'à l'OM. Sans Ligue des Champions, il s'avère très compliqué d'équilibrer son budget.