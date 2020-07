Le Mée : "Le problème était d'ordre sportif"

Yvan Le Mée a expliqué pourquoi Niels Nkounkou (19 ans) avait choisi de rejoindre Everton, plutôt que de signer son premier contrat pro à l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Interrogé par Foot Mercato, l'agent de joueur a longuement justifié le choix de son poulain. Il a assuré être resté fidèle à ses valeurs : "Depuis 20 ans je fais toujours signer mes joueurs dans un club où nous avons un ressenti positif sur le projet sportif et pas pour des raisons financières. C'est le terrain qui amène l'aspect financier et non l'inverse." Il a également rappelé que la concurrence pour le poste de latéral gauche était plus rude à Marseille, qu'elle ne le sera à Everton : "Marseille vous avez Amavi, Rocchia, Sakai, Sarr et même Khaoui qui ont joué au poste de latéral gauche. Niels n'a obtenu aucune minute de jeu. On considère donc que les chances de Niels de jouer à l'OM sont minces. Surtout que Marseille cherche un latéral gauche pour concurrencer Amavi. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Everton."





"Il sera au pire troisième solution au poste"

Et de poursuivre sur la même orientation : "Aujourd'hui il y a un titulaire fort c'est Lucas Digne, et il y a Leighton Baines qui a prolongé, mais qui joue moins. Si Niels est assez fort il pourra être la doublure de Digne et s'il n'est pas fort et qu'il a du mal à s'adapter en Angleterre, il sera au pire troisième solution au poste. La possibilité est aujourd'hui plus forte pour Niels d'être sur le terrain à Everton qu'à l'OM. Il y a aussi un coach qui s'appelle Carlo Ancelotti qui a appelé le joueur, qui lui a parlé, et qui connait le potentiel du joueur. (...) Ce que proposait l'OM était correct. Le problème était d'ordre sportif. On nous demandait de signer et de partir en prêt. Cela n'avait donc aucun intérêt pour nous." Il comprend que les supporters soient en colère, mais ce n'est bien sûr pas son problème : "Je comprends qu'il puisse y avoir une certaine amertume. Mais pour donner un avis, il faut avoir tous les paramètres. J'espère qu'avec tous ces paramètres, les gens réaliseront que c'est une gestion de bon père de famille. Je ne critique pas l'Olympique de Marseille, la situation a été comprise par les dirigeants. Notre intérêt est clairement sportif."



Comme Lihadji, Nkounkou a choisi de remercier son club formateur en allant défendre les couleurs d'une autre équipe. Et il a bien sûr opté pour les Toffees pour le challenge sportif.