Formation : Lihadji rejoint le LOSC (Officiel)

Isaac Lihadji (18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec Lille, ce jeudi.

Le milieu offensif a refusé l'offre faite par son club formateur pour rejoindre le LOSC. Et il s'est même félicité, sur le site officiel des Nordistes : "Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m'ont attiré, et j'ambitionne désormais d'intégrer le groupe, car je sais que c'est un club qui met les jeunes en valeur", a-t-il lâché aux médias de sa nouvelle formation.



Lihadji n'a passé que 29 minutes sur les terrains, cette saison. Il aurait joué beaucoup plus, s'il avait signé son premier contrat pro à l'OM. Pour rappel, il est conseillé par Moussa Sissoko.