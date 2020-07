Mercato : l'OM à l'action pour recruter Veltman ?

L'OM pourrait faire une proposition pour s'attacher les services de Joël Veltman (28 ans), ce mercato.

Selon les informations rapportées par Voetbal International, le club phocéen a fait part de son intérêt pour l'international néerlandais (21 sélections). Il l'aurait observé à plusieurs reprises, cette saison, et pourrait passer à l'offensive, dans les prochaines semaines. Il serait notamment apprécié pour sa polyvalence, tandis que son poste principal est latéral droit. Le média précise que le joueur est tenté par l'idée de rejoindre l'étranger et que plusieurs formations italiennes et anglaises ont aussi pris des renseignements.



En fin de contrat en 2021, Veltman a joué 19 matchs d'Eredivisie et 5 de Ligue des Champions, cette saison.