Hugues Ouvrard nommé directeur général délégué (Officiel)

Hugue Ouvrard a annoncé son arrivée à l'OM entant que directeur général délégué. Elle a été confirmée par le club.

"C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l'OM comme directeur général en charge de l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale", a-t-il posté sur Twitter.



L'OM n'a pas tardé à confirmer, par le biais d'un communiqué : "L'arrivée d'Hugues en tant que directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club. Après avoir bâti de nouvelles fondations autour d'ambitions sportives élevées, d'infrastructures de premier plan et d'une formation redéployée, l'Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne", est-il notamment écrit.



Hugues Ouvrard avait déjà passé plusieurs mois à Marseille pour développer OMTV.