En quête de temps de jeu, Nkounkou rejoint Everton (Officiel)

Niels Nkounkou (19 ans) a signé son premier contrat professionnel avec Everton, ce jeudi, plutôt qu'avec son club formateur, l'OM. Il s'est engagé pour trois saisons et espère y gagner du temps de jeu.

Sur son site officiel, le club des Toffees a annoncé l'arrivée du latéral gauche formé à Marseille. "Niels est un jeune joueur talentueux avec de bonnes qualités techniques et physiques. Nous le suivons depuis des mois. Nous espérons qu'il pourra beaucoup apprendre auprès de Lucas Digne et Leighton Baines", a précisé Marcel Brands, son nouveau directeur du football.



Que dire, sinon que la jurisprudence Bilal Boutobba n'a apparemment pas marqué les esprits de tous les joueurs et que certains continuent de se faire embobiner. Sur dix jeunes qui filent à l'étranger, combien se retrouvent, deux ans plus tard, dans des divisions inférieures ? L'agent du défenseur, un certain Yvan Le Mée, avait évoqué un manque de temps de jeu pour justifier son départ de l'OM. On doute pourtant que Nkounkou joue davantage avec deux internationaux devant lui...



Isaac Lihadji, qui n'a plus joué au plus haut niveau depuis octobre dernier, devrait quant à lui rejoindre le LOSC, dans les prochaines heures.