Boudjellal annonce son arrivée au SC Toulon

Mourad Boudjellal a confirmé qu'il allait prendre la tête du Sporting Club de Toulon.

"Je vais arriver au Sporting Club de Toulon. J'ai un engagement avec Toulon, j'ai répété que je veux que ce club monte en Ligue 1. Pour moi, c'est un chemin en deux étapes. Nous allons nous occuper de la première étape. Et puis, nous allons voir ce qui va se passer dans les six prochains mois. C'est certain que si je vais à l'OM et que Toulon monte en Ligue 2, il y a aura un véritable choix à faire. Je ne sais pas quel choix je ferais, car j'ai 60 ans de vie à Toulon et j'en aurais deux ou trois ailleurs, ça dépendra le temps que Toulon mettra à monter. Je ne sais pas ce que je vais vivre... Que voulez-vous que je vous dise ? Moi, mes enfants sont nés à Toulon...", a déclaré l'ancien président du RC Toulon sur Azur TV.



Le projet de reprise de l'OM n'est pas remis en cause, mais les négociations promettent de prendre un certain temps pour aboutir.