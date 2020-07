Al-Walid pourrait être intéressé par l'OM "l'année prochaine"

Al-Walid ben Talal et son conseiller Kacy Grine assurent ne pas être liés à l'offre de rachat de l'OM. Ils pourraient toutefois être intéressés par le club, dans un futur proche.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.

Crédit photo : Tunis Tribune.





Dans son édition du jour, La Provence confirme que le prince saoudien n'est pas derrière le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Son entourage a néanmoins précisé qu'il pourrait être intéressé par le club phocéen, dans les mois qui arrivent : "Si intérêt il y a du côté du prince, ce ne serait pas pour cette année à cause du contexte et des incertitudes liées au coronavirus, mais plutôt pour l'année prochaine." Voilà qui a le mérite d'être clair : l'OM intéresse bien Al-Walid.



Les rumeurs sont nombreuses, ce jeudi, concernant le possible changement de mains du club olympien. Et plusieurs personnalités saoudiennes, dont des proches de MBS, paraissent avoir un oeil attentif sur la situation.