Rachat OM : les Russes ne seraient plus dans le coup

L'Oligarque russe qui avait fait une proposition pour racheter l'OM ne serait plus dans le coup.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations relayées par La Provence, les milliardaires russes sont "hors jeu pour des raisons diverses". Et l'on peut imaginer que le fait que l'argent de l'oligarque concerné soit gelé aux USA a certainement tenu un rôle. Pour rappel, le journaliste Georges Malbrunot avait indiqué qu'un proche de Vladimir Poutine avait fait une proposition pour acquérir le club, sur conseil du second.



Le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi paraît donc être le seul en course pour racheter l'OM.