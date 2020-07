Des proches de MBS impliqués dans le rachat de l'OM ?

Quand Europe 1 reprend des informations d'Hasni Abidi, concernant l'implication de proches de Mohammed ben Salmane (MBS, le prince héritier et le vice-Premier ministre d'Arabie saoudite) dans le cadre du possible rachat de l'OM, le projet paraît franchir un cap. Les fonds étatiques évoqués par Mourad Boudjellal seraient bien liés à l'Arabie Saoudite.

Dans un article intitulé "La bataille du clan McCourt contre le projet de rachat", le site d'Europe 1 évoque l'implication du "patron du fonds souverain d'Arabie Saoudite ou encore "du président de la fédération saoudienne de football", lesquels interviendraient "au nom du prince héritier Mohamed Ben Salmane, qui ne veut plus laisser le terrain de la diplomatie sportive au seul rival qatari, propriétaire du PSG".



La radio reprend ainsi un post resté assez discret d'Hasni Abidi, politologue suisse et algérien spécialiste du monde arabe : "Deux décideurs clés dans le dossier de l'OM sous les ordres de MBS : les deux Yassir. Al Rumayyan patron du fonds souverain saoudien et M. Foot Al Misehal. C'est beIN Sports et pas le PSG qui agite l'incompatibilité de violer les règles de l'OMC et acquérir un club", avait-il publié sur Twitter, un peu plus tôt. Et il a bien précisé qu'il parlait du projet Boudjellal-Ajroudi.



Si l'information se confirme, on pourra en déduire que le projet dispose de très gros moyens pour parvenir à ses fins. Et, sans s'intéresser à la question éthique, il devrait être très difficile pour Frank McCourt de rester longtemps insensible à ses propositions.





