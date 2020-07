Watford attendrait 3 ME pour Gueye

Watford n'aurait pas l'intention de se laisser faire, concernant Pape Gueye (21 ans). Il souhaiterait obtenir 3 millions d'euros.

Crédit photo : OM.fr.





D'après les renseignements obtenus par le Mirror, le club anglais n'entend pas libérer le milieu de terrain si facilement. Pour rappel, le joueur s'était engagé avec lui pour cinq saisons, en janvier, et s'était rétracté, estimant avoir été mal conseillé. Watford ne compte pas se laisser faire : il l'a inscrit dans son effectif au 1er juillet à minuit, comme c'était prévu. Et, s'il ne paraît pas vouloir retenir un élément qui ne souhaite pas rester, il attendrait désormais 3 millions d'euros pour le laisser filer à l'OM. Pour les obtenir, il est prêt porter l'affaire devant le tribunal, ajoute le média.



Côté phocéen, les avocats ont épluché le contrat paraphé avec les Hornets et semblent avoir trouvé de grosses irrégularités. L'OM n'a visiblement aucune intention de négocier.