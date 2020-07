Un proche de Jacques-Henri Eyraud pense que le projet relayé par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi n'est pas sérieux. Une porte-parole de Frank McCourt a assuré que l'Américain était là pour longtemps.

Europe 1 a sondé l'OM, concernant la possibilité d'un rachat. Les réponses sont unanimes : "Quand quelque chose n'est pas à vendre, la seule solution est de mettre la pression. De toute façon, ce projet n'est pas sérieux. Ils avaient promis des annonces, et rien n'arrive", a déclaré un membre de l'entourage du président olympien. Quant à la porte-parole de Frank McCourt, elle s'est montrée encore plus incisive : "Dites à vos auditeurs, une bonne fois pour toutes, que l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre. L'actuel propriétaire s'est engagé sur le long terme. Il est très attaché à l'OM et en aucun cas, il ne compte céder la place."



Au-delà du jeu des négociations, l'affaire s'annonce compliquée pour le clan Boudjellal-Ajroudi. On peut imaginer que seule une proposition d'envergure pourrait changer la donne.