Pape Gueye, première recrue de l'OM (Officiel)

Le club phocéen a officialisé la signature de Pape Gueye (21 ans). Il s'est engagé pour quatre saisons.

L'OM a confirmé l'arrivée de l'ancien milieu défensif du Havre. Il a paraphé un contrat portant jusqu'en 2024, après avoir passé sa visite médicale. Il débarque libre et devient la première recrue marseillaise de l'été.



L'opération n'a pas été facile à conclure, étant donné que le joueur s'était déjà engagé avec Watford et considérait avoir été trompé par son agent. Les avocats olympiens auraient néanmoins trouvé plusieurs erreurs qui justifieraient l'annulation du contrat.



Cette saison, Gueye avait participé à 25 matchs de Ligue 2 et délivré 2 passes décisives.





