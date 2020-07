Le mercato en pause forcée en juillet

La FIFA a demandé à la France de scinder son mercato en deux, afin de s'aligner sur les championnats voisins. Une décision qui pourrait avoir une incidence sérieuse sur le recrutement des clubs.

Le mercato hexagonal fermera les portes durant le mois du 9 juillet au 10 août, environ. Aucun contrat ne pourra être validé par la LFP. Une décision qui paraît curieuse, alors que cette période sera certainement la plus importante pour préparer la saison. Et d'autant plus que les championnats voisins pourront commercer. "Malgré nos explications, la pratique couramment admise dans d'autres pays, et même en France depuis de nombreuses années, la FIFA nous reproche d'avoir ouvert les transferts nationaux le 8 juin 2020 et que les finales soient programmées fin juillet", a expliqué Didier Quillot. La Ligue pensait que la période de mercato "national" ne serait pas comptée par l'instance...



Plusieurs présidents de Ligue 1 ont ainsi fait part de leur colère, suite à cette information. Ils s'en sont notamment pris à Quillot, qui avait assuré que l'ouverture d'un marché des transferts "national" n'aurait aucune incidence sur la durée du mercato "international". Ils étaient d'autant plus furieux qu'un avocat du syndicat Première Ligue avait alerté la LFP lors d'un conseil d'administration.