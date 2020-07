Mercato : l'OM aurait un oeil sur Pau Lopez

Le club olympien aurait inscrit le nom de Pau Lopez (25 ans) sur sa short-list, pour le poste de gardien de but.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements publiés par Calciomercato, les dirigeants phocéens sont attentifs à la situation de Pau Lopez, le gardien de but de l'AS Rome. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'Espagnol est pisté par de nombreuses équipes, dont certaines de Premier League. Il pourrait quitter la capitale italienne, juste un an après y être arrivé dans le cadre d'un transfert de... 23,5 millions d'euros.



Une information à prendre avec de grosses pincettes, alors que l'OM a prolongé Yohann Pelé et cherche à en faire de même avec Steve Mandanda. Et les Olympiens ne semblent pour l'instant pas disposer des ressources pour faire une offre de l'envergure attendue par les Romains.