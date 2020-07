McCourt sort du silence et dément les discussions

L'entourage de Frank McCourt a publié un communiqué de presse pour démentir l'imminence d'une vente de l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le club n'était pas à vendre. Non seulement il n'existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec M. Ajroudi ou ses partenaires contrairement à ce qui est rapporté dans les médias, mais nous assistons à une tentative de déstabilisation du club au moment précis où il traverse sa période la plus faste et la plus réussie depuis la prise de contrôle de Frank McCourt fin 2016. Frank est focalisé avec beaucoup d'enthousiasme sur la prochaine saison qui verra l'OM retrouver la place qu'il mérite parmi l'élite européenne en participant à la Ligue des Champions, une première en 7 ans", a fait savoir le clan de l'Américain.



Le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi paraît pour l'instant très flou. Les multiples sorties dans la presse, ainsi que les échanges prématurés avec les supporters peuvent amener à se poser quelques questions. Il est bien sûr nécessaire de connaître le nom des vrais investisseurs pour mesurer le sérieux de la démarche.