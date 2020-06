Charbonnier est très sceptique sur Ajroudi

Consultant sur RMC, Lionel Charbonnier, l'ancien portier de l'AJ Auxerre notamment, a évoqué le rachat de l'OM sur son compte Twitter.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Perso, comme je disais dans l'After Foot (sur RMC), cette histoire de l'intermédiaire qui est intermédiaire de l'intermédiaire d'un groupe encore inconnu ne me plaît pas du tout. Cette histoire commence mal. Que ceux qui sont en pleine lucarne comme Boudjellal soient honnêtes, je le pense. Mais celui qui veut se servir de l'image d'un club à des fins personnels pour son intégration dans un milieu étatique ou un rapprochement vers des "milliardaires" me fait me poser des questions. N'y a-t-il pas à l'intérieur de ces personnes, un imposteur qui n'est pas à son premier coup d'essai ?! Je souhaite de tout coeur que tous nos clubs deviennent de plus en plus grands, ce qui ne fera que renforcer le niveau de notre championnat et nous aider à être encore plus performants en Europe. (...) J'espère seulement qu'on ne joue pas avec les amoureux de leurs clubs. Qu'ils soient de l'OM ou d'ailleurs."



On aura, on l'espère, une réponse sur le sujet dans quelques jours, ou quelques semaines.