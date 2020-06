Un économiste ne prédit pas une équipe de stars à l'OM

L'économiste Christophe Lepetit a répondu aux questions du Parisien sur un éventuel rachat de l'OM.

"L'actionnaire pourrait décider de mettre 200, 500 millions ou un milliard sur la table pour construire une équipe de rêve. Mais en revanche, il serait effectivement embêté à un moment donné, vis-à-vis du fair-play financier, qui ne permet pas de faire des pertes au-delà de 30 millions d'euros cumulés sur trois ans." Mais selon Christophe Lepetit, le club pourrait tout de même avoir les coudées franches, au début : "Quand un nouvel actionnaire arrive, on sait que l'UEFA a la possibilité de lui laisser un peu de temps pour justement satisfaire aux exigences du FPF." Reste que, selon l'économiste, il ne faut pas croire que l'OM aurait, en cas de rachat par Mohamed Ajroudi, une équipe de stars : "Avec 200 millions d'euros d'investissement aujourd'hui (somme évoquée dans la presse à propos du budget de Mohamed Ajroudi pour l'OM, ndlr), on ne bâtit pas une équipe de stars. Un joueur comme Kylian Mbappé vaudrait peut-être à lui tout seul, dans un marché normal, 250 à 300 millions d'euros."



Certes, en prenant l'exemple du joueur le plus cher du monde, l'économiste met à mal les espoirs marseillais. Mais bien des stars, ou des joueurs confirmés, valent bien moins que la valeur d'achat de Kylian Mbappé, et se situent sous la barre des 100 millions d'euros.