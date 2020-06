Mandanda comme Payet ?

Le portier de l'OM pourrait lui aussi prolonger son bail en baissant son salaire.

Selon L'Equipe, Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, pourrait imiter Dimitri Payet, lequel a prolongé il y a deux jours son contrat de deux ans, tout en concédant des baisses sur son imposant salaire (500 000 euros par mois). Si le gardien de 35 ans est moins bien payé (350 000 euros par mois), il l'est toujours assez pour ne pas espérer avoir un contrat similaire ailleurs, vu son âge. De fait, prolonger d'un an au moins à l'OM, donc jusqu'en 2022, en baissant son salaire et en négociant une reconversion au club à sa retraite, comme Dimitri Payet, pourrait être envisagé par le joueur, selon le journal.



En méforme lors de la saison 2018-2019, Steve Mandanda a retrouvé un très haut niveau la saison passée, qui a vu l'OM finir deuxième de L1.