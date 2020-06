La politique sportive serait déjà choisie par Ajroudi

Selon La Provence, le repreneur franco-tunisien Mohamed Ajroudi aurait déjà tout préparé en cas de rachat.

Un proche du dossier a fait des confidences au journal : "Mourad (Boudjellal) est entré dans la boucle au dernier moment. Il connaît le sport de haut niveau et les médias, sait gérer un club, veut s'entourer de personnes compétentes et a envie de le faire. Mais c'est bien Ajroudi le boss. (...) L'équipe est déjà choisie, notamment en ce qui concerne le sportif et son encadrement. La politique sportive est également définie. Il y a une vraie réflexion."



Pour connaître la teneur de cette réflexion, il faudra cependant que Frank McCourt cède le club à Mohamed Ajroudi, alors que Jacques-Henri Eyraud a démenti que le club était à vendre.