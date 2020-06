Pickeu : "Je n'ai pas rencontré le président"

Olivier Pickeu, qu'on disait dans le viseur de l'OM pour prendre la suite d'Andoni Zubizarreta, a évoqué cette piste pour L'Equipe.

"J'ai fait un démenti. Je n'ai pas rencontré le président (Jacques-Henri Eyraud). Et si d'aventure j'étais en contact avec l'OM, ce n'est pas moi qui dirais quoi que ce soit. (...) Je suis en pleine réflexion. A l'heure actuelle, je n'ai pas fait mon choix mais je me sens prêt. Je ne me pose pas la question de savoir où je serai mais plutôt avec qui."



Annoncé proche de l'OM ou de l'AS Monaco, Olivier Pickeu, l'ancien directeur sportif d'Angers, n'est actuellement nulle part, alors que Monaco a trouvé un nouveau directeur sportif (Paul Mitchell) et que l'OM cherche toujours son Head of Football.