Le Qatar contre le rachat de l'OM ?

Le projet mené par Mourad Boudjellal ne ferait pas que des heureux.

En effet, selon La Provence, le Qatar, propriétaire du PSG, et Nasser Al-Khelaïfi, président du club, verraient d'un mauvais oeil que des pays rivaux du Moyen-Orient (Arabie-Saoudite et Emirats arabes unis notamment) investissent dans le football européen, à l'OM ou à Newcastle. Dans le cas du club anglais, la vente de Newcastle, qu'on disait sur le point d'aboutir, a été freinée. Pour ce qui est de l'OM, le Qatar pourrait essayer d'influencer et de faire capoter l'affaire, d'autant que la Provence parle d'une "guerre stratégique et géopolitique."



Espérons vivement que le président du PSG et le Qatar ne mettent pas leur nez dans les affaires de l'OM.