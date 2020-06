Riolo critique Eyraud sur le cas Payet

Sur RMC, Daniel Riolo a dit ne pas être dupe de la communication de l'OM autour de la baisse de salaire de Dimitri Payet.

"Pour un joueur de 33 ans, qui de toute façon n'aurait trouvé de contrat nulle part ailleurs, on nous raconte une belle histoire, une très très belle histoire. Maintenant, pour l'OM, qui de toute façon avait encore deux ans avec Payet avec un gros contrat, c'est une forme qu'on va qualifier de gagnant-gagnant si Payet est encore performant. Eyraud a une mission chaque jour, c'est de nous prendre toujours un peu plus pour des cons..."



Dimitri Payet, qui touche actuellement 500 000 euros par mois, et qui l'aurait fait pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2022, va toucher environ moitié moins, mais jusqu'en 2024. Soit un lissage de ces revenus sur quatre années, au lieu de deux, avec une reconversion dans le club à la fin de sa carrière.