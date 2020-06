Boudjellal répond à Boli

Invité sur RMC, hier, Mourad Boudjellal a dû réagir au message de Basile Boli sur Twitter, qui lui demandait de respecter l'OM et la ville de Marseille.

"Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je respecte l'OM et Basile Boli, il m'a fait sauter en 93 avec sa tête en finale de la Ligue des Champions (1-0 contre le Milan AC). La meilleure réponse que je peux apporter, c'est de réussir. C'est un monument pour moi, Basile Boli, et on ne s'attaque pas à un monument."



Actuellement, le buteur de la finale de 1993 est ambassadeur de l'OM, et est apparu régulièrement au Vélodrome, ou à l'extérieur, lors des matchs de l'équipe.