McCourt n'a pas répondu à Boudjellal

Invité de Team Duga, Mourad Boudjellal a apporté quelques précisions supplémentaires concernant l'offre de rachat de l'OM. Il a habilement glissé qu'il avait "peut-être" cherché à contacter Frank McCourt, et que peut-être que ce dernier ne lui avait pas répondu.

"On attend des éléments financiers avec les informations des comptes dévoilées par la DNCG. On a fait un peu de bruit avec un pool d'investisseurs qui est intéressé par l'OM. On attend désormais que monsieur McCourt vienne nous voir. Il aura une lettre d'intention cette semaine, mais on ne va pas commettre l'erreur de mettre un montant dessus. Peut-être qu'on a déjà essayé de rentrer en contact avec lui et qu'on n'a pas eu de réponse... Je n'ai pas dit qu'on allait mettre un pistolet sur la tempe de Monsieur McCourt", a déclaré l'ancien président de Toulon, sur les ondes de RMC.





"Le chèque ne sera pas à l'ordre d'Eyraud"

Il a également assuré que le projet était sérieux : "Mohamed Ayachi Ajroudi, c'est le rassembleur, mais il aura la direction de ce pool. Il y a des choses que je peux dire ou non en phase de négociations. J'ai dit que c'était des fonds étatiques, du pétrole et de l'eau, ce n'est pas Levallois-Perret", a-t-il ajouté. Il a aussi répondu à Jacques-Henri Eyraud, lequel avait lancé que l'OM n'était pas à vendre, samedi : "Sans manquer de respect au président Eyraud, si mes investisseurs devaient racheter l'OM, le chèque ne sera pas à l'ordre d'Eyraud. Avant d'interroger avec le sourire : "Est-ce que la déclaration de M. Eyraud était signée par M. McCourt ?""



Il reste effectivement à voir si Frank McCourt va se laisser séduire par l'idée d'une vente. Il a jusque-là toujours clamé qu'il s'inscrirait sur la durée avec le club.