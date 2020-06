Mercato : l'OM dans le coup pour Cardona ?

L'OM aurait un oeil sur Irvin Cardona (22 ans), l'attaquant du Stade Brestois.

D'après l'insider YohZe sur Twitter, toujours bien informé, le club phocéen figure dans la liste des intéressés par le natif de Nîmes. Il n'est pas le seul, étant donné que Strasbourg, Rennes et la Fiorentina ont également avancé leurs pions. Brest n'envisagerait pas son départ, cet été, et le joueur se sentirait bien, en Bretagne.



Sous contrat jusqu'en 2023, Cardona a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en 21 apparitions en Ligue 1, cette saison.