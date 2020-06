L'actionnaire de Toulon surpris par Boudjellal

Claude Joye, actionnaire majoritaire du Sporting Club de Toulon, a été étonné par les propos tenus par Mourad Boudjellal, concernant la possible reprise de l'OM. Il n'a pas vraiment apprécié.

"On était tombés d'accord (avec Mourad Boudjellal) le 19 juin et à ce moment-là, il m'a indiqué qu'il y avait une condition suspensive qui le bloquait. Je n'ai donc pas été surpris quand j'ai appris ce vendredi matin qu'il avait un autre club, mais j'ai été très surpris que ce soit l'OM. Et j'ai été plus que surpris qu'il l'annonce dans les locaux du Sporting. C'est comme si vous signiez la vente de Saint-Etienne dans le stade de Lyon", a-t-il déclaré sur les ondes de RMC. Il n'a toutefois pas rompu l'accord : "Maintenant, la balle est dans son camp", a-t-il ajouté.



Boudjellal n'a effectivement pas pris de pincettes, ces derniers jours. Il s'est attiré quelques critiques, dont celles de Basile Boli, particulièrement virulentes.