Rachat OM : Ajroudi a dressé les contours du projet

Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé être impliqué dans le projet de reprise de l'OM porté par Mourad Boudjellal.

Sur les ondes de la radio tunisienne Shems FM, l'homme d'affaires a expliqué qu'il tenait un rôle d'intermédiaire, dans le projet ambitieux de rachat du club phocéen. Il a notamment assuré qu'il était en négociations avec Frank McCourt et que les choses étaient "sur de bons rails".



Par le biais de son site, la radio a résumé certains des propos qu'il a tenus : "Ajroudi a souligné que l'idée n'est pas née du moment mais a pris une année de travail, de planification et de consultations", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Ajroudi a ajouté que les consultations pour acheter l'Olympique de Marseille progressent positivement."





"Boudjellal sera le président de l'OM"

Elle a également relaté certains passages de son interview : "Le vendeur a le droit de refuser, mais en retour, l'acheteur a le droit de garantir la transaction au prix le plus bas possible, c'est finalement une question d'offre et de demande. Au cas où l'accord serait conclu, je n'assumerai pas le leadership du club. Juste ce qui est convenu avec mes partenaires, Mourad Boudjellal sera le président de l'Olympique de Marseille tandis que je mettrai en oeuvre un plan pour le président du conseil d'administration", a expliqué l'homme d'affaires.



Il a par ailleurs refusé de confirmer le montant de 700 millions d'euros évoqué par les médias pour l'opération, indiquant qu'il serait révélé après la signature éventuelle. Il faudra bien sûr davantage que des mots, ces prochaines semaines, pour convaincre l'Américain et les supporters de la viabilité du projet. Affaire à suivre de près...