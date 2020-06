Boli demande à Boudjellal de "respecter l'OM"

Basile Boli n'a pas bien pris les déclarations de Mourad Boudjellal. Il lui a demandé de respecter le club.

"Mr Boudjelal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l'OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres, mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l'air de ce club", a posté l'ancien défenseur par le biais de son compte Twitter.



Certaines interventions des derniers jours ont apparemment vexé le buteur du 26 mai 1993.