Un documentaire sur la religion OM

Le club phocéen a publié un reportage intitulé "OM sans confession".

Le club marseillais a publié une vidéo inédite, sur son site officiel : "À partir d'un échange réunissant trois religieux supporters de l'OM : Père Nicolas Lubrano (Paroisse Saint Barnabé les Caillols, 12e arr.), Imam Smaïn Bendjilali (Institut Musulmans des Bleuets, 13e arr.) et Rabbin Haïm Bendao (Consistoire Israelite Ohel Yaacov, 14e arr.), le journaliste et écrivain Philippe Pujol a écrit un documentaire exclusif "L'OM sans confession", réalisé par l'Olympique de Marseille."



Le reportage évoque certaines valeurs véhiculées par le club olympien, à commencer par le vivre-ensemble. Un travail qui mérite le coup d'oeil et le partage.