La Qatar a d'abord pensé à l'OM

Les Qataris auraient envisagé d'investir à l'OM, à la fin des années 1990.

Interrogé par France Info, Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro a indiqué que le Qatar avait envisagé d'acheter le club olympien, à la fin des années 90 : "Le Qatar lui-même, à la fin des années 1990, était intéressé par l'Olympique de Marseille. Et un industriel français proche de la famille Al Thani leur avait déconseillé en disant que Marseille était difficile à gérer avec les supporters, etc. Donc ils s'étaient finalement rabattus sur le PSG", a-t-il déclaré.



Les Qataris ont donc opté pour le PSG, dix ans plus tard. Ils ont investi plus de 2 milliards d'euros, dans le club parisien.