Giresse pense que Payet sera toujours au niveau à 35 ans

Alain Giresse pense que Dimitri Payet (33 ans) sera encore au niveau dans deux ou trois ans.

"Quand on entre dans ces âges, tout dépend du profil. Si tu mises sur la vitesse ou l'explosivité, c'est compliqué. Mais Payet n'a jamais basé son jeu sur les capacités athlétiques, il est dans la technique. Mets Usain Bolt et un joueur technique sur la ligne médiane avec un ballon, demande-leur de trouver un partenaire aux 18 mètres : Bolt le fera en courant, mais c'est le joueur technique qui la donnera en premier. Or, la technique ne s'use pas", a estimé l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France dans les colonnes de L'Equipe.





"Ça prouve qu'il se sent bien"

Giresse est convaincu que le Réunionnais et l'OM ont fait le bon choix : "Cet engagement au long cours est appréciable, car cette équipe de Marseille avec et sans Payet, ce n'est pas pareil. Ça prouve qu'il se sent bien et s'inscrit dans une dynamique. C'est important : la seule condition (pour que ça marche sur une telle durée), c'est qu'il garde l'envie. Et donc la rigueur personnelle pour avoir un minimum de condition."



On a quand même pu constater que Payet avait besoin d'être en bonne condition physique pour arriver à exprimer son talent. On ne doute pas qu'il sera attentif à se donner toutes les chances de performer, ces prochaines saisons.