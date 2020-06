Luccin : "L'équipe de 1998-1999 était très costaud"

Peter Luccin a été marqué par le coaching de Rolland Courbis, à l'OM. Il pense que l'équipe olympienne de 1998-1999 est la meilleure dans laquelle il ait évolué.

"Rolland Courbis. Il me prend de Cannes et me fait venir à Bordeaux puis à Marseille. Il a toujours cru en moi, dans mes qualités et n'a pas eu peur de me lancer dans le grand bain. Avec son fils, Stéphane (agent), je les considère comme des amis", a déclaré l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de L'Équipe.





"Nous étions tous portés par un joueur"

Il considère que le groupe de 1998-1999 est le plus fort dans lequel il ait évolué : "Celle de Marseille en 1998-1999. On avait Laurent Blanc, William Gallas, Patrick Blondeau, Cyril Domoraud, Éric Roy, (Fabrizio) Ravanelli, Florian Maurice, (Christophe) Dugarry, (Robert) Pirès... À Paris (2000-2001), l'équipe était magnifique, mais on ne nous a pas laissé le temps. Celle de l'OM était beaucoup plus mûre. Nous étions tous portés par un joueur, Laurent Blanc. C'était le président. On réalise une saison magnifique, on termine deuxièmes en Championnat (un point derrière Bordeaux), on joue la finale de la Coupe de l'UEFA. Cette équipe-là était très costaud."



Luccin a disputé 78 matchs sous la tunique phocéenne avant de rejoindre le... PSG. Son transfert chez le rival a provoqué beaucoup de déception, alors qu'il est natif de Marseille.