Mercato : le Bayern refroidit l'OM pour Cuisance

Le Bayern Munich n'a plus l'intention de laisser filer Mickaël Cuisance (20 ans), ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Nous comptons sur Michaël. La saison prochaine, nous aurons besoin d'un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines, il progresse et il a montré aujourd'hui pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois", a déclaré Hansi Flick, le coach bavarois, après la victoire obtenue par ses troupes sur le terrain de Wolfsbourg (4-0).



L'OM devra trouver un autre milieu de terrain pour renforcer son entrejeu, ces prochaines semaines.