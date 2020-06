Rachat OM : le DS et le DG déjà choisis ?

Les porteurs du projet ne seraient pour l'instant pas parvenus à discuter avec Frank McCourt. L'OM aurait mené une enquête sur Mohamed Ajroudi et ne le jugerait pas suffisamment sérieux. Les rôles de directeur sportif et de directeur général seraient déjà attribués.

Selon les informations publiées par le JDD, les premières tentatives de connexion avec Frank McCourt n'ont pas abouti et les échanges avec certains de ses proches sont restés "informels". Un contact direct est espéré dans le courant de la semaine prochaine.



Le média ajoute que Mohamed Ayachi Ajroudi pense à se dévoiler, dans les prochains jours, et réfléchit à la façon de le faire. L'OM aurait pris des renseignements à son sujet et aurait estimé qu'il n'était pas sérieux. Les instances françaises penseraient de même, alors que son nom a été cité dans "plusieurs affaires scabreuses". L'affaire est donc loin d'être gagnée.



Le journal précise par ailleurs que dix personnes sont prêtes à se mettre au travail, dès la vente conclue. Les rôles de directeur sportif et de directeur général seraient déjà attribués, et les meneurs du projet souhaiteraient conserver André Villas-Boas au poste d'entraîneur. Le consortium moyen-oriental se serait constitué en février. Louis Acariès est considéré par les investisseurs comme "le seul dirigeant qui a su structurer le club depuis vingt ans". C'est lui qui a contacté Mourad Boudjellal, quelques semaines avant le début du confinement.



Info ou intox ? Si ce projet d'achat est bien solide, il devrait être difficile d'y voir clair, le temps des premières négociations. Il semble être trop tôt pour s'enflammer...