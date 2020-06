Mercato : Kamara sur les tablettes d'Everton et de Liverpool ?

Les prestations de Boubacar Kamara (20 ans) n'ont pas laissé les clubs de Premier League insensibles, cette saison. Everton et Liverpool auraient inscrit son nom sur leurs tablettes.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements rapportés par Le 10 Sport, Carlo Ancelotti apprécie beaucoup le profil du défenseur de l'OM. Et il pourrait d'autant plus demander à ses dirigeants de l'activer que sa cible numéro un, Gabriel (Lille), est sur le point de lui échapper et de rejoindre Naples. Le média ajoute que le grand rival des Toffees, Liverpool, pense aussi à lui, pour le cas où il n'arriverait pas à boucler la venue de Kalidou Koulibaly (Naples...).



Ces dernières semaines, Manchester City avait également été rapproché du jeune crack marseillais. Il devrait être difficile pour ses dirigeants de rester insensible à tout cet intérêt, d'autant que son contrat ne porte que jusqu'en 2022 et que les finances du club sont dans le rouge. Il ne devrait en revanche pas être bradé et certains des tarifs qui circulent dans les médias paraissent complètement sous-évalués.