L'appel du pied de Lemina à l'OM

Mario Lemina (26 ans) se verrait bien reporter le maillot de l'OM, dans les années à venir.

"Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter ? Bien sûr ! Même sans le projet qui arrive, l'OM reste mon club de coeur. Pourquoi pas y retourner. Après c'est encore plus tentant s'il y a un aussi beau projet", a confié le milieu de terrain lors d'un entretien accordé à Europe 1. Il n'a pas oublié son passage à Marseille, entre 2013 et 2015 : "J'ai de très beaux souvenirs, j'ai rencontré de très belles personnes, de grands coachs comme Bielsa. Ça m'a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu'homme. Revenir en France ne serait pas une rétrogradation. Il y a des clubs qui ont de super projets. Ça me ferait vraiment plaisir", a-t-il ajouté.



Lemina a pris part à 50 rencontres sous la tunique olympienne, dont 28 comme titulaire. Il est prêté à Galatasaray par Southampton, cette saison.