Martel veut donner des leçons à Boudjellal

Gervais Martel se dit surpris de la méthode de communication de Mourad Boudjellal.

"C'est surprenant. Si on veut racheter l'OM, on se fait discret sur l'opération. McCourt a déjà démenti plusieurs fois la vente éventuelle de l'OM. On ne commence pas à annoncer dans la presse à quel moment ça va être repris. Je suis sidéré de voir tout cela, je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas à juger ce que fait l'ex-président du Rugby Club Toulonnais, mais je suis extrêmement surpris sur la forme et par la façon de communiquer. 700 millions d'euros, ça me semble énorme. J'y crois à moitié", a déclaré l'ancien patron du RC Lens, au micro de RTL.





"Nous à Lens..."

Et de poursuivre sur un terrain dérapant : "On savait très bien que le football français allait attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers avec les droits TV qui augmentent. C'est plus intéressant aujourd'hui d'investir en France qu'il y a six ou sept ans. Des gens peuvent investir sans avoir de culture footballistique, ce qui est un peu embêtant. Nous à Lens on a un investisseur qui s'est tout de suite investi dans le club (Joseph Oughourlian), c'est essentiel. Quand un investisseur se trouve à plusieurs milliers de kilomètres, c'est là que ça peut devenir inquiétant."



En son temps, Martel nous a gratifiés de quelques épisodes farfelus comme celui d'Hafiz Mammadov. Il paraît très mal placé pour donner des leçons.