Villas-Boas remercie Payet pour son "effort considérable"

André Villas-Boas a réagi, suite à la prolongation signée par Dimitri Payet (33 ans). Il l'a félicité pour sa saison et a souligné l'importance de son geste, alors qu'il a accepté une baisse de salaire considérable.

"Ce que tu as fait l'année dernière c'était exceptionnel. C'est bon de savoir que l'on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée", a déclaré le Portugais face à la presse, ce samedi. Et de s'adresser directement à son vice-capitaine : "Ton effort est considérable. Je suis bien évidemment heureux pour toi, pour l'émotion que tu m'as transmise hier dans mon bureau, et j'espère que nous allons continuer à profiter de tes efforts. Ce que tu as fait l'année dernière c'était exceptionnel. C'est bon de savoir que l'on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Merci."



Payet a déjà inscrit 49 buts et délivré 55 passes décisives en 212 matchs, sous le maillot phocéen. Il va encore de nombreux matchs et son geste mérite d'être souligné.