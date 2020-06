Acariès confirme que le projet de rachat est réel

Louis Acariès a confirmé que le projet amené par Mourad Boudjellal était réel. Il a en revanche démenti les chiffres communiqués par les médias.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Sur Europe 1, l'ancien censeur de Robert Louis-Dreyfus a confirmé l'existence d'une offre d'achat : "Oui c'est vrai que j'ai été approché par Mourad Boudjellal. Je ne veux pas employer le mot "sérieux", mais le mot "réel" concernant ce projet", a-t-il notamment déclaré. Il a en revanche indiqué que rien n'était fait et qualifié de "fake new" le nom de la banque et le chiffre de 700 millions d'euros. Il a enfin assuré que la balle était désormais dans le camp de Frank McCourt : "C'est lui qui a la réponse pour la vente."



Ce projet fait décidément beaucoup de bruit, ce qui n'est pas commun, sur les proposition de rachat.