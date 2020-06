Payet assure qu'il y aura des ambitions, en 2020-2021

Dimitri Payet (33 ans) s'est voulu rassurant concernant le projet de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Il confirme que le club aura des ambitions, la saison prochaine.

"S'il y a eu des garanties sur le projet ? Bien évidemment. C'est tout à fait légitime de le penser. On veut bien figurer dans cette compétition. J'ai pris en compte aussi le fait de s'adapter à la situation du club. Je peux vous dire que le patron du dessus (Frank McCourt) a injecté beaucoup d'argent, a fait beaucoup de choses pour la formation. On a fait des erreurs, on en fera encore. Mais entre le moment où je suis arrivé et aujourd'hui, on a fait une finale de Coupe d'Europe (perdue contre l'Atlético de Madrid en 2018), on s'est qualifiés pour la Ligue des champions, on a régulièrement fini dans les cinq premiers, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Le club avance. Il y a des étapes importantes, aujourd'hui, ça en est une", a confié le Réunionnais en conférence de presse.



À titre personnel, le milieu offensif de l'OM aura certainement à coeur de démontrer à ses détracteurs qu'il a le niveau Ligue des Champions.