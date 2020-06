Payet explique sa décision de baisser son salaire

Face à la presse, Dimitri Payet (33 ans) s'est expliqué sur son choix de prolonger et de réduire son salaire.

"Cette idée a commencé à germer dans ma tête quand le président nous a parlé de cette phase deux qui était importante pour le club. Qu'il fallait que tous fassent des efforts pour aider le club, pour faire en sorte qu'il continue à avancer, à progresser. En ce qui concerne les salaires, durant le confinement, c'est quelque chose que j'assume, évidemment. À ce moment-là, je ne pouvais pas le faire, mais l'idée était là. Je ne pouvais pas le faire pour des raisons qui me sont personnelles. Deux mois de salaire, ça aurait bien évidemment aidé le club durant la période, mais je voulais faire quelque chose de plus concret, de plus symbolique. Ce qui s'est passé aujourd'hui a beaucoup plus d'impact et ça aide beaucoup plus le club. Je ne demande à personne de me suivre ou de faire comme moi, c'est personnel. Je suis bien ici, je suis chez moi", a notamment expliqué le milieu offensif de l'OM, en conférence de presse.





"C'est moi qui suis allé voir le président"

Et il n'avait rien dit à ses partenaires : "Je ne voulais pas qu'il y ait de fuites. C'est un miracle qu'il n'y en ait pas eu. Je suis bien content d'arriver aujourd'hui sans avoir eu de mot là-dessus, car je savais que cela pouvait être une négociation mal comprise. C'est pour cela que, même si le président ne voulait pas le faire, j'ai insisté pour qu'il dise vraiment ce qu'il s'est passé et ce qu'il y a dans le contrat pour ne pas qu'il y ait de malentendus. (...) Leur réaction ? Je ne sais pas. Personne ne m'a obligé. C'est moi qui suis allé voir le président de mon plein gré pour lui proposer ça. Ça reste ma carrière même si c'est un sport d'équipe. J'ai fait le choix qui me semble juste. Je voulais surtout que mes coéquipiers sachent que c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'aime ce club et surtout il ne faut pas croire que j'ai baissé mon salaire pour avoir deux ans de plus. C'est deux ans là, ce sera au mérite. Si un coéquipier veut en discuter, je lui expliquerai."



Payet est désormais engagé jusqu'en 2024.