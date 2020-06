Payet, une prolongation et une reconversion (Officiel)

Convié ce samedi devant les journalistes en compagnie d'André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet va parapher un nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille.

Le président du club phocéen a fait savoir que le milieu offensif réunionnais allait rempiler pour les deux prochaines années, soit jusqu'en juin 2024. Le footballeur de 33 ans terminera sa carrière dans les Bouches-du-Rhône et restera au club une fois ses crampons rangés, car un "projet de reconversion individualisé" a été négocié avec l'ancien Stéphanois afin qu'il devienne "un cadre majeur sportif de l'OM."



Jacques-Henri Eyraud a précisé que le numéro 10 marseillais a accepté une diminution de 50 % de son salaire pour la saison 2020-2021 et de 30 % pour l'exercice 2021-2022. Enfin, Dimitri Payet baissera entre 40 et 60 % ses émoluments sur la période 2022-2024, tout en renonçant à ses primes de qualification en Coupe d'Europe. Son salaire sur les deux dernières années de son contrat ne sera assuré qu'en cas de présence sur le terrain.